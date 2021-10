Se hunde proyecto de ley que prohibía el glifosato en política antidrogas

Varios senadores del Centro Democrático pidieron el archivo del proyecto de ley que prohíbe el glifosato, el cual fue propuesto por la oposición, y ganaron con nueve votos por el ‘sí’ y tres por el ‘no’.



El senador uribista, Alejandro Corrales, aseguró que el propósito no es asperjar a las personas sino a los cultivos ilícitos.

“El enemigo no es el glifosato, no es el herbicida, el enemigo es la coca, no es un herbicida que legalmente se utiliza en todos nuestros cultivos, el enemigo es el narcotráfico y ese delincuente que todos los días quiere acabar con la salud pública, que quiere acabar con la economía del país”, dijo en la Comisión Séptima del Senado.



Igualmente señaló que “los enemigos de la aspersión aérea son los narcotraficantes”.

Por su parte el senador de la Alianza Verde, Jorge Londoño, lamentó el hundimiento del proyecto y aseguró que luego de décadas de fumigaciones con glifosato “queda claro que esa estrategia no elimina el problema porque lo que hace es regular el mercado y corregir la sobreoferta”.



“Se fumiga para aumentar y proteger la rentabilidad del negocio de los grandes narcotraficantes”, dijo.