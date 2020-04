¿Se puede hacer ejercicio con tapabocas?

Después de que el Gobierno Nacional autorizará desde este 27 de abril la salida a las calles de los colombianos para ejercitar su cuerpo durante el aislamiento preventivo obligatorio que se decretó para contener y mitigar los efectos del COVID-19, surge una pregunta que es bastante recurrente ¿Se puede trotar con tapabocas?.

Esta duda es persistente en los ciudadanos dado que unos dicen que nos es comodo, otros que con el tapabocas puesto la respiración se hace más dificil y algunos que no combina con el atuendo deportivo.

Al respecto, el doctor Andrés Hernández, médico deportologo y subespecialista en rehabilitación cardiaca afirma que en una situación normal no es ideal hacer ejercicio con el tapabocas puesto "porque no permite la facilidad de tomar y botar aire, no es adecuado y tampoco fisiológico", sin embargo, debido a la contingencia que vive el mundo a causa del coronavirus es necesario usarlo "para dismunir en lo posible, el riesgo de contagio".

Esta decisión se toma a raíz de un estudio que se hizo en Bélgica con varios deportistas. Allí los pusieron a correr por un túnel de viento, parecido a un simulador de espacios, a diferentes velocidades y con distinta cantidad de aire. Por lo tanto, se observó que cuando la gente trota empieza a botar mayor cantidad de saliva microscopica, "que es una de las formas más graves para transmitir el virus", dice el doctor Hernández.

Además, dicho estudio fue determinante para fijar las distancias pertinentes entre las personas para evitar menos contagios. Según el doctor Hernández, "la distancia debe ser mucho mayor entre las personas que hacen ejercicio en un aproximado de 4 metros entre cada una, a diferencia de las que van caminando".

El inconvenite de usar tapabocas para un deportista es que mientras se hace ejercicio, la velocidad de la respiración aumenta y si se pone una barrera, como el tapabocas,"que impida ese intercambio gaseoso, hará más dificil el ingreso de oxigeno al cuerpo que no permitirá subir el Alto de la Línea o hacer maratones a las velocidades que lo hacen los de alto rendimiento", explica el experto de medicina deportiva.

Igualmente agrega que "el oxigeno que uno respira del aire es el que permite la producción de energía en el cuerpo, es decir, a mayor cantidad de oxigeno que uno está consumiendo va a producir más energía, y al producir más energía la capacidad para hacer ejercicio aumenta, si de alguna forma reducimos esa cantidad de oxigeno que entra al cuerpo, va a disminuirse esa cantidad de energía para hacer ejercicio, luego el rendimiento de esa persona va a disminuir".

Precisó que en este lunes se reunió la Asociación de Medicina del Deporte en Colombia para publicar un documento de recomendaciones puntuales y especificas sobre el hacer ejercicio en tiempos de coronavirus.

Finalmente la recomendación es disminuir el esfuerzo y la velocidad con el que se hace el ejercicio para que el cuerpo soporte el tapabocas puesto y se contribuya a la disminución de contagios de COVID-19.