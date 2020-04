Solo se podrá salir a hacer deporte una hora: Mindeporte

En diálogo con Deportes W el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, aclaró que la medida, que regirá a partir de lunes 27 de abril, para hacer ejercicio al aire libre solo podrá hacerse durante una hora y que “los horarios serán protocolizados por cada alcalde. Será de una hora para personas entre 18 y 60 años”.

Añadió que esta decisión, más que todo, es un tema de cultura ciudadana, “al final depende de nosotros, si la cosa se sale de control, habrá que tomar otra medida", haciendo alusión al tema de cumplimientos de horarios por parte de los ciudadanos.

Por otro lado, el ministro se refirió a las peticiones que han hecho federaciones como la de golf y tenis en donde pide estudiar la opción de permitir sus prácticas siendo que no son deportes de contacto y se pueden practicar de forma aislada, “de hecho la elaboramos casi que entre los tres. Yo le dije que era el momento de cada una de la federaciones presentara un protocolo así como lo ha hecho el fútbol”.

“Yo creo que después del 11 de mayo nosotros podemos empezar a tener apertura de otros deportes sobre todo los que son individuales y que no exigen contacto (…). La próxima semana tendremos reunión con las 58 federaciones de manera virtual para que podamos tomar determinaciones con algunas de ellas", agregó Lucena.

Para finalizar, dijo que van a esperar qué pasa a nivel internacional con el fútbol para tomar decisiones. “Ya leí el protocolo, me parece que está bien hecho, me preocupa la aplicabilidad porque cuando hay protocolos que no se han hecho antes genera algún tipo de preocupación".

"Después del 11 de mayo vamos a empezar a analizar a posibilidad de que el fútbol vuelva a puerta cerrada (…). Hacia agosto, dependiendo de cómo vaya la curva epidemiológica y cómo esté la situación en otros países, podríamos tomar una decisión”.

