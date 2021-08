Sigue paralizado el regreso a la vida política del Nuevo Liberalismo

El algoritmo de este jueves nos lleva a hablar del Nuevo Liberalismo porque hoy los ojos están puestos en el Consejo Nacional Electoral, que debe definir los detalles del regreso a la vida política del partido de Luis Carlos Galán Sarmiento, como los parámetros para definir el nombre, el logotipo y la dirección de la colectividad.



Sin embargo, nos cuentan que el Consejo Electoral está paralizado frente a esa discusión porque no se ha hecho la notificación del fallo de tutela de la Corte Constitucional que revivió al partido, que han impulsado en esta nueva etapa los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán.



El tiempo en este caso no es un tema menor, teniendo en cuenta que la confirmación de las listas al Congreso sólo puede iniciar formalmente una vez se surta este proceso, y que el partido debe superar el umbral de votos para no volver a perder la personería jurídica.

Le puede interesar:

Así que la Corte Constitucional tiene la llave para desbloquear un proceso en el que el tiempo apremia y cuyo siguiente paso está lleno de presiones políticas: la implementación por parte del Consejo Electoral.



Y la ñapa va por cuenta del Partido Conservador porque después de coqueteos y reuniones el Presidente de ese partido Omar Yepes Alzate le entregó el carnet de afiliado a Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal y del Presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie.