Tenemos que estabilizar las finanzas de la Nación, Colombia no puede dar espera: Duque

El presidente Iván Duque insistió en la necesidad de una reforma fiscal y social tras las afectaciones que ha dejado la pandemia.



Durante la posesión de Hilda González como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Estado reconoció que no será un camino fácil.



“Todos los países del mundo han visto afectar sus déficits y sus deudas, y tarde que temprano tendrán que aplicar las medidas de carácter fiscal y social. Colombia no puede dar espera, queremos dar este paso con toda la coordinación institucional necesaria con un propósito: que no haya un solo colombiano que se quede atrás”, dijo.

Por eso, señaló que la deliberación que hará el Congreso de la República debe ser constructiva y tener en cuenta dos propósitos: la estabilización de las finanzas públicas y hacer la más importante transformación social.



Una de las propuestas del Gobierno es disminuirles la carga tributaria a la micro y pequeña empresa, que es la que genera la mayor parte del empleo.