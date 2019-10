Tres momentos claves del Gran Debate y el ataque entre Carlos F. Galán y Miguel Uribe

Durante el gran debate, los candidatos a la Alcaldía de Bogotá respondieron las preguntas que le realizaron los periodistas Vicky Dávila, por W Radio, y Gustavo Gómez, por Caracol Radio. El tema con el que se abrió el encuentro que reunió a Carlos Fernando Galán, Claudia López, Miguel Uribe y Hollman Morris, fue el Metro de Bogotá. Los tres primeros candidatos mencionados aseguraron que apoyan los estudios y el plan que adelantó el alcalde Enrique Peñalosa, por su parte el representante del líder político Gustavo Petro, una vez más rechazó esta situación y reiteró la necesidad de crear un metro subterráneo.

Otros de los temas que se trató en el Gran Debate fue acerca de la eliminación del Esmad, Hollman Morris aseguró que se debe reemplazar, aunque preferiría que se eliminara. Mientras que López, Uribe y Galán, una vez más acordaron en su respuesta, los cuales manifestaron que no están de acuerdo con su eliminación. Los tres resaltaron la necesidad de no estigmatizar a las personas que salen a marchar y no confundirlos con los grupos de vándalos que salen a hacer daños contra la ciudad.

Los cuatro candidatos respondieron a la pregunta coyuntural sobre el tema del aborto. Galán, Morris y Uribe respondieron con claridad, mientras que la candidata López patinó durante el minuto de su respuesta. Galán mencionó que cumplirá con la ley, “yo respeto y estoy de acuerdo con la Corte Constitucional”. Miguel Uribe señaló que defiende “la vida y crearé una cultura por la vida, sin embargo cumpliré con la ley, no promuevo el aborto, si no cumpliré la ley”. Por su parte, Morris reiteró que en “Bogotá se debe construir sobre los derechos humanos, vamos a respetar los derechos de la Corte, pero también los derechos de la mujer y los derechos que tienen sobre su cuerpo”. Mientras que la candidata de Alianza Verde dijo que como mujer "haré respetar los derechos de las mujeres y buscaré atender todas las necesidades. A las mujeres no nos pueden obligar a tener un hijo de un violador. No le podemos negar sus derechos".

Los candidatos Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe desde el minuto uno del debate emprendieron una “guerra” en donde intercambiaron ataques el uno hacia el otro, una vez más salió a relucir el tema que el candidato independiente no es tan independiente y que según Miguel Uribe, Galán tiene apoyos de diferente movimientos políticos; ante la declaración, Galán no negó lo mencionado y dijo que recibe todo el apoyo de las personas, entendiendo que de eso se trata la democracia. Por su parte, el candidato independiente acusó a Miguel Uribe de hacer una campaña sucia y que él junto a su equipo se han encargado de hacer acusaciones que no son. “Se está lavando las manos y sabe que es su equipo quien hace esas acusaciones. Bogotá tiene que superar la política de los ataques, no le sirve a la ciudad e impide el progreso”.

Otro de los momentos, entre los dos candidatos, fue cuando Uribe Turbay le dijo a Galán que él si hacía las cosas de frente, refiriéndose a una carta que le hizo llegar el candidato independiente a él, ante esta declaración, Galán le dijo que para hablar de frente era necesario tener la opinión de Ángela Garzón, afirmación que realizó por el supuesto “quite de butaca” que Uribe le hizo a Garzón.