Un 65% de colombianos quieren vacunarse contra el COVID-19, según encuesta Pulso País

El más reciente Opinómetro de la firma Datexco Company S.A. para W Radio midió el pulso a la opinión de los colombianos de cara a la ejecución del Plan Nacional de Vacunación en el país, que arrancó el pasado 17 de febrero y ya cuenta cerca de 40.000 vacunados. Así, la medición indagó sobre el optimismo de los ciudadanos frente a la vacuna contra el COVID-19, así como su percepción frente al Plan de Vacunación trazado por el Gobierno Nacional.

En otros temas, la encuesta incluyó preguntas de orden político sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, la propuesta de ampliación del periodo de gobierno del presidente Iván Duque y el valor de las matrículas en colegios y universidades.

De este modo, la encuesta contó con 700 encuestas telefónicas, realizadas entre el 17 al 20 de febrero de 2021 en cinco diferentes zonas del país: Bogotá, Caribe, Central, Oriental y Pacífica. Sobre la precisión de la medición, la ficha técnica estipula que se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

VACUNACIÓN EN COLOMBIA

En primer lugar, al ser consultados sobre si se sienten más optimistas frente a la puesta en marcha de la vacunación en el país, el 57,9% de colombianos encuestados respondió que sí, mientras que un 35,7% aseguró que no. Un 6,4% optaron por la opción No Sabe / No Responde.

Así mismo, sobre la posibilidad de vacunarse contra el COVID-19 al llegar su turno, el 65,0% respondió que sí, mientras que un 20,2% indicó que no y un 14,8% afirmó que No Sabe / No Responde.

Además, el Plan Nacional de Vacunación cuenta con un 57,1% de colombianos de acuerdo, mientras que un 34,5% y un 8,4% No Sabe / No Responde.

OTROS TEMAS

Frente al cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, un 60,4% advirtió que el Gobierno no está cumpliendo, mientras que apenas un 13,7% opinó que sí está cumpliendo. Un 25,9% indicó que No Sabe / No Responde.

Por otra parte, los colombianos encuestados respondieron a la pregunta “¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se amplíe el periodo del presidente Iván Duque y de los congresistas hasta el año 2024?”, a propósito de la propuesta que sugiere unificar y realizar en el mismo año las elecciones presidenciales, de alcaldías y gobernaciones.

Al respecto, así respondieron los ciudadanos:

De acuerdo: 15,6%

15,6% En desacuerdo: 74,3%

74,3% No sabe / No responde: 10,1%

Finalmente, sobre si el valor de las matrículas de colegios o universidades en los que actualmente estudia algún miembro de sus familias disminuyó con ocasión de la pandemia, la encuesta reflejó estos resultados:

Sí: 21,8%

21,8% No: 45,2%

45,2% Ningún miembro estudia actualmente: 24,4%

24,4% No sabe / No responde: 8,6%

