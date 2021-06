Uribe debería ir a la Comisión de la Verdad: exnegociador Humberto de la Calle

Durante una charla llamada "conversatorio sobre justicia transicional" en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el exnegociador de paz con las Farc Humberto de la Calle le hizo un llamado al expresidente de la república Álvaro Uribe para que cuente su verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales presentadas durante su gobierno.

"Un ciudadano no debería estar sencillamente tomándose la libertad de decir no asisto a una institución porque esa institución no me gusta o no es armónica con mis principios. Uribe debería ir a la Comisión de la Verdad a hacer la narrativa que corresponda según su leal saber y entender" expresó de la Calle.

El excandidato presidencial además se refirió a la asistencia del expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad para pronunciarse sobre los falsos positivos. De la Calle señaló que la presencia de Santos a relatar su versión en relación con las ejecuciones extrajudiciales fue "digna de aplaudir".

"A mí me parece que la actuación del doctor Santos es digna de aplauso, de presentar un recuento de cómo se fueron desarrollando los descubrimientos alrededor de ese fenómeno macabro y pedir perdón y mostrar profunda empatía con las víctimas", señaló de la Calle.

El exnegociador de paz con las Farc adicionalmente indicó que la comunidad internacional ha sido fundamental para mantener a flote el Acuerdo de Paz.