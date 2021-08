Alcaldesa descarta prohibir el ingreso a Transmilenio para los no vacunados

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó que se vaya a prohibir el ingreso a Transmilenio a las personas que no se hayan vacunado contra el COVID-19.



“En este momento no estamos considerando restringir la movilidad de la ciudadanía, ni restringir el ingreso a establecimientos entre quienes se han vacunado y quienes no, al contrario”, dijo.



La mandataria señaló que más allá de prohibiciones, lo importante es avanzar en la vacunación, por lo que aseguró que en el lapso de ocho semanas el 90 por ciento de los ciudadanos en Bogotá estarán completamente vacunados.

“Nuestro propósito no es restringir la vida sino vivir con cuidado, no es restringir el empleo sino generar más empleo con cuidado”, agregó.



La alcaldesa también manifestó que si el Gobierno Nacional determina la implementación de un pasaporte COVID, Bogotá acogerá la medida.



Cabe recordar que la propuesta de restringir el ingreso a Transmilenio, restaurantes y otros establecimientos y eventos masivos la hizo el concejal del Centro Democrático, Óscar Ramírez, quien expresó preocupación porque según encuestas, el 20 por ciento de los capitalinos no se aplicaría la vacuna contra el COVID-19.

No obstante, en la capital del país el 67 % de los ciudadanos han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 47 % ya cuentan con su esquema completo de vacunación.