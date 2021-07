Alias ‘22’ niega haber instalado el cable por el que murió motociclista en Bogotá

Alias ‘22’, la persona a quien las autoridades han señalado de atravesar un cable en una calle de Bogotá con el que murió el motociclista Christian Camilo Vélez el pasado 25 de junio, habló en exclusiva con W Radio.

Cabe recordar que a Bogotá la escandalizó la muerte de Vélez en medio de las protestas, ya que el cable atravesado en plena calle habría sido instalado por supuestos miembros de la Primera Línea a la altura de la calle 46B sur con avenida Ciudad de Cali.

Posteriormente, la Policía Nacional publicó un video asegurando que habían identificado a uno de los responsables de amarrar este cable a través de la vía, señalando así a ‘22’.

Sin embargo, en diálogo con este medio, ‘22’ aseguró que él no fue quien instaló el cable. Además, agrega que, en el video de las autoridades, él estaba intentando quitar el cabo para dejar pasar una ambulancia.

“Yo no tengo nada que ver. No sé nada de quién puso el cable porque en ese momento no estaba, yo llegué cuando el muerto ya estaba (…) nuestros líderes nos dijeron que no nos acercáramos al lugar donde pusieron el cable, porque no tenemos nada que ver”, señaló.