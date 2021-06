Colegios de Bogotá volverán a clases 100% presenciales a finales de junio

La alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció que a finales de junio, cuando se complete la vacunación de docentes, directivos y personal administrativo, los 400 colegios de Bogotá volverán a presencialidad completa.



Según la alcaldía, con corte al sábado 5 de junio, se han inmunizado a 34 277 personas del sector educativo, también se ha realizado un testeo masivo y acompañamiento a los auxiliares de enfermería de los colegios que inician su retorno a clases; igualmente ya son 5869 las pruebas PCR realizadas a maestros, personal administrativo y de servicios generales así como de vigilancia, pertenecientes a 145 colegios oficiales.



La alcaldesa señaló que Una vez se complete la vacuna no habrá ninguna excusa para el regreso a clases.



“No tiene sentido que haya gente masivamente en la calle, y no tener colegios que sí tienen elementos de protección y bioseguridad, así como control de aforo. Los niños, niñas y jóvenes necesitan recuperar el tiempo que la pandemia les quitó para su ciclo educativo y de formación”, dijo.



La Secretaría de Educación ha visitado el 100% de las instituciones educativas distritales para verificar infraestructura, ocupación de los salones, ventilación, señalización, además de la entrega de elementos de bioseguridad para personal docente, directivo, administrativo y estudiantes.



“Yo le digo con el mayor respeto al sindicato, que no le ponga más obstáculos a la educación de los niños, niñas y jóvenes. No hay excusas. Es infame con la educación de los niños que se antepongan algunos intereses políticos y electorales. Le agradezco a la inmensa mayoría de docentes que sí están trabajando y cumpliendo con sus funciones”, expresó la Alcaldesa Mayor.



Frente a las protestas y movilizaciones de las últimas semanas, la Alcaldesa Mayor insistió en que “el Comité del Paro y Gobierno Nacional llevan 40 días dilatando un diálogo necesario. Necesitamos que siga la concertación de soluciones legítimas, pero 40 días de aglomeraciones solo han dejado contagios y muertos. Bogotá y Colombia no necesita tomas ni aglomeraciones, sino soluciones”