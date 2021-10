Concejal interpone tutela contra presidente, mindefensa y comandante de la Policía

Diego Cancino, concejal del Partido Alianza Verde, interpuso una acción de tutela contra el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa Diego Molano y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Jorge Camacho.

El concejal busca respuestas con respecto a las razones y fundamentos jurídicos que dieron paso a la militarización de Bogotá. Argumenta que “Bogotá fue militarizada desde el 16 de septiembre y aún no se conoce el acto administrativo que respalda dicha decisión”.

Así mismo, Cancino advirtió que ha enviado derechos de petición solicitando la información que sustente la decisión, pero que, a la fecha, no han sido contestados por lo cual tomó la decisión de “entutelar” al Ministerio, Presidencia y Policía Metropolitana.

Finalmente, explicó que la falta de sustento jurídico en este tipo de decisiones significaría que la militarización de Bogotá sería ilegal.

Le informo a la ciudadanía que he tutelado a @IvanDuque y @Diego_Molano. Cerca de un mes llevo pidiendo copia del acto administrativo que ordenó militarizar Bogotá y no me lo han enviado. Es una situación gravísima si ese documento no existe: Bogotá está militarizada ilegalmente. pic.twitter.com/P6ExZjcHFs