Contraloría de Bogotá denuncia millonario sobrecosto en compra de sillas para U. Distrital

La Contraloría de Bogotá encontró un detrimento patrimonial por más de 19 millones de pesos en la compra de 25 sillas para la Universidad Distrital. En octubre pasado el concejal del Partido de la U, Rubén Torrado había denunciado las irregularidades en el contrato de compraventa No. 2086 de 2017.



“La Contraloría de Bogotá me informa que por la denuncia que hice de unos sobrecostos que se habían presentado en la compra de unas sillas para laboratorios de la nueva sede de la Universidad Distrital en Bosa; ellos investigaron todo el contrato e hicieron una auditoría de regularidad a la Universidad Distrital que muestra que hubo sobrecostos en la compra de sillas para salones”, indicó el cabildante.



La Contraloría aseguró que el valor promedio de una silla universitaria es de 239.908 pesos, pero fueron adquiridas por 1.005.550 pesos cada una, generándose el millonario sobrecosto.



El órgano de control también reveló que hubo un detrimento más de tres millones de pesos 3.680.266 pesos, “por variación de precios en bienes con las mismas características […], mayores valores pagados por deficiencias en el estudio de mercado, por prórrogas generadas por la falta de planeación, por deficiencias en la supervisión y por inoportuna y no publicación en el SECOP del contrato No. 2086 de 2017”.