Cumpleaños 482 de Bogotá, un homenaje a las víctimas del COVID-19

En el acto de cierre del cumpleaños número 482 de Bogotá, la alcaldesa de Bogotá Claudia López hizo un homenaje a las víctimas que ha dejado la pandemia del COVID-19 en Bogotá.

"A quienes este año han perdido a un familiar, nuestro abrazo de consuelo, sabemos su dolor, lo compartimos, entendemos lo difícil que ha sido este duelo en pandemia, no podernos abrazar, no pode acompañar en el último momento a un familiar, no poder hacer una celebración religiosa que tal vez nos hubiera dado consuelo", expresó la mandataria

Desde la ventana de su casa, la alcaldesa encendió dos velas e invitó a todos los ciudadanos a hacer lo mismo para honrar la memoria de quienes han fallecido por causa del virus, y como mensaje de solidaridad con las familias que viven situaciones difíciles.

“Hemos querido honrar los atributos de Bogotá, nuestra ciudad grande, densa, generosa, diversa, pero hemos querido también honrar y acompañar y dar un mensaje de consuelo y fortaleza a las familias que en este momento están pasando por una situación difícil. Este año estamos atravesando una situación económica difícil, a quienes han tenido que suspender su sueño o su negocio por ahora, queremos decirles que los estamos acompañando, que ahí estaremos para ayudar a reactivar cada tienda, cada microempresa", dijo.

La alcaldesa también agradeció a los funcionarios públicos que han estado atendiendo esta emergencia, y a todo el personal médico que arriesga diariamente sus vidas.

"Quisimos también honrar y homenajear a los más de 3 mil funcionarios públicos de nuestra ciudad que han salido por todos los barrios de Bogotá a hacer cuidado epidemiológico y de salud pública, a los que han ido a cada puerta a entregar un mercado o una ayuda, a los técnicos que están detrás de tantos computadores del distrito bancarizando familias, girando la renta básica, atendiendo la línea de emergencias, a nuestra Policía, a las fuerzas militares que nos han acompañado y por supuesta y muy especialmente a nuestros trabajadores de la salud", manifestó López al finalizar la tarde.

Finalmente, se encendieron las velas y la alcaldesa felicito a los ocho millones de Bogotanos, nacidos aquí o adoptados por la ciudad, en un cumpleaños más de la ciudad en medio de las dificultades.

"Bogotá es y será siempre epicentro de paz de reconciliación, de cultura ciudadana, de empuje, de berraquera para salir adelante, esa historia que hemos construido en estos 482 años nos ha puesto a prueba este año, un año difícil, pero un año en el que estamos completamente seguros que unidos vamos a salir adelante", puntualizó la mandataria.