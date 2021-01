En diálogo con la W, el doctor Leonardo García, presidente del Colegio médico de Cundinamarca y Bogotá, se refirió a la polémica generada por el informe presentado por la Personería de Bogotá, en el que se afirma que La demanda de camas UCI COVID superó el 100% de la disponibilidad existente.

"El panorama ha sido muy crítico, pero no podemos esperar que creciendo en número de UCIs va a mejorar la situación actual, se debe trabajar especialmente en la parte preventiva. Si no hacemos actividades de atención primaria resolutiva en el domicilio de los pacientes no vamos a reducir la presión hospitalaria", explicó.

Sin embargo, de acuerdo con García, en Bogotá no se está dejando de atender a las personas que necesitan UCI.

Le puede interesar:

Señala que en el informe de la Personería se están comparando las cifras del CRUE que corresponden a emergencias de todo tipo, por lo que no comparten dichas cifras.

"Compartimos la información que maneja la Secretaría de Salud a través de salud data, lo que pasa es que la información que se está manejando es la del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, pero en el día se da una rotación alta, si uno coge ese resultado de lo que está pendiente en el CRUE, mi es realmente la situación que se está viviendo en las instituciones. No compartimos esa información", dijo.