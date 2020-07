Es falso que Bogotá no esté preparada para instalar las nuevas UCIs: alcaldesa

La alcaldesa de Bogotá Claudia López se refirió los cuestionamientos desde sectores políticos, sobre la capacidad de la ciudad para instalar las unidades de cuidados intensivos con los nuevos ventiladores que entrega el Gobierno Nacional.

En primer lugar, la mandataria aseguró que Bogotá está en toda la capacidad de instalar estas nuevas UCIs.

"Es falso lo que dicen algunos comentaristas desinformados o malintencionados o algunos políticos de que la ciudad no estaba preparada para instalar las UCIs, claro que estaba preparada, las camas, el personal, los demás equipos los tenemos listos, pero pasar de ventilador a UCI requiere 5 pasos y esto toma una semana", dijo la alcaldesa.

De acuerdo con la alcaldesa, una vez se recibe el ventilador se programa la entrega con el proveedor, y posteriormente se hace el proceso de instalación que implica verificar las instalaciones y las conexiones de oxígeno.

El tercer paso, es revisar y hacer las posibles adecuaciones en la institución hospitalaria, luego se hace la certificación de dicha instalación y la capacitación del personal médico para el manejo de los nuevos equipos.

Finalmente, la Secretaría de Salud habilita la nueva UCI, todo este proceso tarda aproximadamente una semana.

"No es cierto que haya ventiladores en bodegas (...) Este no es el momento de la mentira y la mezquindad, no le hacen daño a la Alcaldía, le hacen daño a la ciudad", añadió la alcaldesa.

Le puede interesar:

La ocupación de las Unidades de cuidados intensivos en Bogotá ya supera el 80 por ciento, la alcaldesa aseguró que la razón es que se debe cumplir el proceso de instalación de las nuevas camas, sumado al aumento de pacientes.

"Nosotros vamos instalando, pero las UCIs también se van llenando todos los días, esa es la dificultad", dijo.

Además, esta semana en una IPS de la ciudad, se hizo necesario retirar 30 ventiladores debido a que no contaban con el personal idóneo para el manejo de los equipos. La Alcaldía abrió una convocatoria para personal técnico y profesional en enfermería como parte de la ampliación de las unidades de cuidados intensivos para atender la emergencia del COVID-19.