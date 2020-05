Estudiante de Duke University recaudó 43 millones para familias de Soacha y Bogotá

María Paz Ríos, estudiante de Duke University y que pasa la cuarentena en Colombia, se dio cuenta de las consecuencias que ha traído la pandemia, en especial para las familias más necesitadas de la capital.

“Yo no venía hace unos años y ver la situación tan difícil me motivó mucho a hacer algo al respecto, así fuera solo un granito de arena para apoyar a las familias colombiana como pudiera”, contó.

Por eso se tomó la tarea de contarle a sus compañeros de clase en Carolina del Norte, Estados Unidos, la necesidad que viven las familias para de esta manera recolectar dinero para ayudar a quienes lo necesitan en Soacha y Bogotá.

“Mi meta era recoger alrededor de $4 millones de pesos. No pensé que a un americano o un asiático le importara una familia en Bogotá. Fue impresionante ver la cantidad de gente que se unió a la causa y que le extendieron una mano a Colombia”, afirmó la estudiante de matemáticas.

En solo tres días reunió $43 millones de pesos para ayudar con mercados a las familias vulnerables.

“Me di cuenta que no iba a poder entregar todos esos mercados. Me contacté con la Cruz Roja para tener un apoyo y canalizar los fondos a través de su infraestructura. Con el dinero y la ayuda de la Cruz Roja supervisé a compra de los 600 kits familiares que se entregaron a alrededor de 3.000 personas”, concluyó la colombiana.

