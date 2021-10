Hombre resultó herido luego de ser atacado con martillo y arma de fuego en Bogotá

En la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, delincuentes atacaron con martillo y con arma de fuego a un hombre para hurtar sus pertenencias a la altura de la carrera décima sur con calle 13C. Según el reporte entregado por las autoridades, una vez agredida la víctima, proceden a dispararle en su pierna derecha.

Ante esta situación, las autoridades llegaron minutos después para atender al hombre y hacer su trasladado al hospital San Blas. De inmediato, las patrullas que llegaron a la zona reaccionan y ubicaron los tres sospechosos. En medio del operativo se les incautó un arma modificada, una pistola de fisto, dos armas cortopunzantes y un teléfono celular.

Según las autoridades, los hombres fueron puestos ante un juez de control de garantías y tendrán que responder por fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, lesiones personales y hurto.

Cabe señalar que en Bogotá continúan registrándose los casos de hurto en diferentes puntos. En la localidad de Puente Aranda, en el barrio Colón, dos delincuentes retuvieron a una familia para robarle la camioneta cuando ingresaban a la vivienda, tras llegar de un viaje. Según Diego Pinilla, fueron momentos de angustia, ya que los hombres no dejaban de apuntar.

Con armas de fuego, intimidaron a los ocupantes del vehículo, incluso a una menor de edad. “Me golpean con el arma dicen que me baje, apago el carro y alzo las manos para decir que no voy a oponer resistencia, les digo que no me vayan a hacer nada que en la parte de atrás esta mi hija.”

Además, desde el Concejo se reveló que, mientras en el año 2020 se registraron 58 homicidios por robos en la ciudad, entre enero y septiembre de este año van 101 personas asesinadas por atracos en diferentes localidades. Lo que quiere decir que cada dos días, en promedio, en Bogotá una persona fallece en medio de un atraco.