¿Hubo corrupción por parte de la Empresa Metro?

El contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, se refirió al informe en el que se basaron el senador Gustavo Petro y el candidato a la Alcaldía Hollman Morris, para asegurar que hubo actos de corrupción al interior de la Empresa Metro.



Granados explicó que este informe da cuenta de 44 hallazgos, 19 de esos disciplinarios, 4 de carácter fiscal y 3 de carácter penal. Sin embargo, el informe no es concluyente y deberán ser la Personería, la Fiscalía y dirección de responsabilidad de la Contraloría Distrital quienes investiguen y determinen si en efecto la empresa incurrió en actor de corrupción.



Los hallazgos hechos tras un proceso de auditoría, hacen referencia a una posible firma de contratos sin disponibilidad presupuestal, lo que se podría configurar en una celebración indebida de contratos o celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.



No obstante, las autoridades deberán establecer sí se debía tener disponibilidad presupuestal o sí, como lo afirma el gerente de la Empresa Metro Andrés Escobar, estos contratos podían celebrarse haciendo uso de vigencias futuras.



El contralor de Bogotá señaló que en principio estas investigaciones no afectan la licitación de la primera línea de metro de Bogotá, sin embargo, esto podría cambiar dependiendo de los avances de las investigaciones penales y disciplinarias.



"No tenemos una medida cautelar que suspenda procesos administrativos por lo tanto no hay porque suspender. En lo disciplinario y en lo penal las autoridades correspondientes deberán determinar si toma medidas de prevención o medidas cautelares", dijo el funcionario.



Cabe mencionar además que el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa le pidió a la Contraloría general de la República asumir el control preferente de está investigación.

