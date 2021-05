Juan Fonseca y la cruda realidad de la generación del ojo perdido en las protestas

En diálogo con Sigue La W, Juan Fonseca, joven que perdió un ojo en protestas el primero de mayo, contó que esto ocurrió en la Calle 140 con Carrera 9, en Bogotá, luego de regresar de Los Héroes. “Aproximadamente, se encontraban 800 personas” a quienes el Esmad dispersó con gases lacrimógenos. “Doy la vuelta a la manzana” cuando se encuentra con dos oficiales del Esmad. Uno de ellos “me dispara en todo el ojo”.

“Todo se basa en la disculpa y el perdón”, aseguró Fonseca, añadiendo que el Esmad está “infringiendo muchas normativas, como disparar al cuerpo”. El objetivo es “replantear la organización que no involucre ese tipo de armas. Debería haber un dialogo o que nos dejen marchar pacíficamente”.

Fonseca trabaja en Coctel del Mar. Se desempeña como auxiliar de cocina. “Llevo siete años dedicándome” a este oficio. Tiene 25 años. “Salí a marchar para contribuir con la comunidad, contra esta represión que hoy en día vivimos, por el derecho a una vida digna, a unos recursos que debemos tener día a día” como educación y salud, manifestó. “No deberíamos exigir lo que estamos exigiendo, el propio Gobierno debería brindarnos” estos recursos. “Salgo por empatía, por todas las personas que no tienen acceso a educación gratuita y no tienen los recursos para hacer una infinidad de cosas. Esto también me perjudica. No todos tenemos los mismos accesos para salir adelante”.

“La única forma de prevenir” otros casos de pérdida de ojo “es directamente con el Ministerio de Defensa”, Diego Molano. “Queremos que nos dejen movilizar y que no utilicen las armas para dispararnos”, dijo el joven que sufrió una lesión ocular. “Hay muchas personas disparadas, desaparecidas, que han perdido el ojo o la vida. Queremos que (el Gobierno) se sienten con nosotros, pero antes un perdón y unas disculpas. Lo que estamos viendo actualmente es cómo pasan las cosas y las olvidan, como si nada pasara. Es muy injusto. Nos dan la espalda, no quieren brindar diálogos”.

Según Juan Fonseca, la estigmatización de ‘vándalos’ “empieza desde la ignorancia”, puesto que “no saben por qué estamos en las calles, por qué nos movilizamos, por qué vamos a cumplir un mes en las calles. Somos personas con trabajo, sin trabajo, graduadas, universitarias, jóvenes que salen a exigir universidad pública, salud. No somos vándalos”.

“Esa reparación se brinda tanto en mi posición como en cualquier otra. Si el Gobierno ofreciera disculpas a un pueblo general, obvio que tendría que hacerlo. No tendré el mismo ojo el día de mañana, pero no se trata de quedarnos en el odio ni en el rencor, se trata de salir de esto tan crucial que estamos viviendo día a día. Invito al Gobierno que, así como yo perdono a quien me quitó el ojo, pida perdón a todo el pueblo”, aseveró.

“A Colombia le hace falta menos corrupción, personas más íntegras, que no quieran hacer daño sino beneficiar al país y más que todo igualdad, respeto, tolerancia y empatía, que es lo que más necesitamos, que el que tenga y el que no tenga se ponga en los zapatos del otro”.