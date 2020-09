La Dian incautó mercancía de contrabando por más de $3.000 millones en Bogotá

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, informó que a través de una alerta generada por Tropas de la Brigada 13 del Ejército y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, logró dar con la ubicación de dos lugares de comercio donde se almacenaban mercancías de contrabando por valor de 3.855 millones de pesos. Las acciones se realizaron simultáneamente en ocho bodegas ubicadas en los pisos 3 y 4 de un centro comercial de la localidad de los Mártires y en tres bodegas de un edificio de almacenamiento de mercancías ubicado en el sector del Siete de Agosto de la capital del país.

Según la autoridad aduanera, como resultado de los dos operativos se logró la aprehensión de 272.250 unidades de confecciones de origen asiático, 7.580 pares de zapatos y 2.000 unidades de bisutería, representados en bolsos, correas y billeteras.

Durante el desarrollo de las acciones contra el contrabando realizadas por la Seccional de Aduanas de Bogotá las once bodegas donde se encontró la mercancía, debieron ser abiertas con cerrajero, porque no se lograron ubicar a los responsables de la misma por parte de los administradores de los lugares de almacenamiento. Sin embargo, en el desarrollo de los operativos se presentaron varios de los propietarios de la mercancía, entre quienes se encontraban ciudadanos colombianos y de nacionalidad extranjera, quienes no aportaron ningún documento que acreditará la legal importación y/o permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional.

De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación y Tropas de la Brigada 13 del Ejército, esta acción contra el contrabando afecta las finanzas de organizaciones criminales dedicadas a esta clase de ilícitos.