No han colapsado los hornos crematorios de Bogotá: Secretaría de Salud

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, aseguró que en la capital no ha colapsado el funcionamiento de los hornos crematorios.



El funcionario explicó que la ciudad cuenta con seis hornos crematorios de carácter público y con siete más de carácter privado. “La capacidad de cremación diaria de la ciudad haciende a 180 cadáveres por día, en este momento no se ha llenado esa capacidad. Los primeros que tienden a ocuparse son los hornos públicos, porque tenemos una tarifa más baja que los privados”, dijo.



Gómez aseguró que la capacidad de los depósitos de enfriamiento para el almacena de cadáveres no se ha superado.

“Tenemos capacidad todavía, podemos tener hasta 320 cadáveres en un momento dado En nuestro depósito de enfriamiento”, agregó.



El funcionario indicó que el total de muertes diarias en Bogotá son cerca de 250 y agregó que además de la cremación se hace uso de la inhumación para evitar saturar los hornos crematorios que trabajan las 24 horas del día.

“En el día de hoy las personas muertas por COVID en Bogotá fueron 140, las personas que mueren por causas diferentes al COVID pueden ser 110 más, para un total de 250 personas que mueren en el curso de 24 horas, esto ha sido así en los últimos días por el pico de la pandemia. Y aunque los servicios funerarios y crematorios también tienen un nivel de ocupación alto, en ningún momento se ha sobrepasado nuestra capacidad”, explicó.