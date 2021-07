Ofrecen hasta $20 millones de recompensa por agresores de un policía en Suba

La Policía Nacional intensificó los operativos y ofreció hasta 20 millones de recompensa para dar con el paradero de un grupo de jóvenes que atentó contra la vida de un uniformado durante los enfrentamientos que se registraron este jueves en la localidad de Suba.



Los hechos ocurrieron durante enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Cuando la patrulla en la que se movilizaba el uniformado transitaba por la avenida Ciudad de Cali con calle 139 fue atacada por un grupo de jóvenes que lanzaron piedras y bombas molotov, una de las cuales rompió el parabrisas incinerando una parte del vehículo.

Por fortuna, el policía no resultó herido de gravedad, pues logró abandonar la patrulla y abordar otro vehículo de la policía.



“El llamado a los manifestantes es a no cometer esta clase de hechos porque están desdibujando la protesta social y no están protegiendo los derechos por los que están marchando. Están cometiendo delitos y tentativas de homicidio contra los miembros de la Policía Nacional, lo cual será investigado y judicializado ante la Fiscalía General de la Nación”, manifestó el general Eliecer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.