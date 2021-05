Pido que se aclaren los hechos: padre de joven arrollado por tanqueta del Esmad

En los micrófonos de W Fin de Semana, el padre de Dylan Barbosa, joven que falleció en la noche del 7 de mayo, presuntamente tras ser arrollado por una tanqueta del Esmad, relató los hechos conocidos hasta el momento.

“Según lo que me informa la Policía, es que el deceso de mi hijo se presentó a las 11:44 p.m. del viernes, pero hasta las 6 de la mañana del día siguiente me informaron de esto. Dicen versiones que el cuerpo estuvo ahí hasta las 2 de la mañana, pero no nos responden por qué pasaron cuatro horas sin avisarnos (…) cuando nos atienden a la 6 a.m. nos entregan los objetos personales de él, el celular estaba completamente destruido”.

Por otro lado, Barbosa aseguró que su hijo era “un muchacho dedicado a su hogar, le gustaba mucho el arte. Era un líder dentro de su grupo y se dedicaba a trabajar en la moto con domicilios y transporte de Uber, muy trabajador y sano”.

El padre del joven también envió un mensaje a los policías que están en las calles en medio de las manifestaciones en el país: “ellos también son colombianos, tienen que proteger al pueblo, que un uniforme no haga la diferencia. El corazón de cada uno de nosotros no tiene estrato, color ni uniforme.”

“Miren a los manifestantes como si fueran sus hijos, su familia, respeten sus derechos, su vida”, añadió.