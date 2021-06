Secretaría de Salud de Bogotá advierte demoras en la llegada de vacunas Pfizer

Esta semana llegaron al país más de 500.000 dosis de vacunas de Pfizer contra el COVID-19. Sin embargo, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, advirtió que ninguna de estas vacunas ha sido entregada al Distrito.

Aun así, el Ministerio de Salud confirmó que las dosis llegarán este 24 de junio a lo largo del día, si bien la Alcaldía no podrá vacunar con segunda dosis a las personas que tenían agendadas sus citas para el día de hoy. A partir de las 7:00 A.M. del 25 de junio se iniciará la jornada de vacunación de la segunda dosis a las personas que no ha sido posible vacunar durante esta semana.

Al respecto, el secretario Gómez ofreció disculpas por la demora en la llegada de las segundas dosis de Pfizer: “Bogotá quiere vacunar a absolutamente toda su población, no quiere que nadie deje de recibir la dosis en el día que le corresponde, pero dependemos fundamentalmente de la vacuna”.

Así mismo, aclaró que actualmente se está vacunando a ciudadanos con sus segundas dosis de Sinovac y AstraZeneca, y cuentan con suficiente disponibilidad para atender a los usuarios en todos los puntos.

Gómez también explicó que, inicialmente, las dosis de Janssen serán enviadas a zonas rurales del país, por ser biológicos de una sola dosis. Sin embargo, no descartó la posibilidad de recibir este biológico más adelante.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a la ciudadanía, afirmando que la mejor vacuna es la que está disponible. Sostuvo que las tres vacunas disponibles han demostrado una reducción drástica de presentar un cuadro grave de COVID-19 e incluso morir por la enfermedad, pero aclaró que no evita la enfermedad.

Así mismo reiteró que, por el momento, la evidencia científica sugiere que la segunda dosis de la vacuna debe ser del mismo biológico que se aplicó en la primera dosis.