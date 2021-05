Video: Secretario de Gobierno de Bogotá recibió una pedrada en el rostro

A través de un video publicado en sus redes sociales, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, contó que, mientras hacía presencia en el Portal Las Américas de Transmilenio (llamado ‘Portal de la Resistencia’ por los manifestantes que se han sumado al paro nacional), un grupo de personas le arrojaron piedras.

El hecho se produjo cuando el funcionario de la Alcaldía buscaba conciliar el retiro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en tanto que la ciudadanía reclamaba la presencia de la alcaldesa Claudia López.

El funcionario advirtió que tanto ciudadanos como policías han resultado heridos por las pedradas, e hizo un llamado a perseverar en el diálogo pero no “en medio de las piedras”. Recientemente, el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, también fue atacado por ciudadanos que le lanzaron piedras.

Así lo relató el secretario Gómez:

“Hoy me tocó a mí, con una piedra en la cara. No podemos seguir golpeándonos. Es imposible construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por escucharnos, por desescalar la tensión, por volver a convivir, no solo en el Portal Américas, sino en todo Bogotá”.