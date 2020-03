Caimán vivió durante 25 años en un sótano

El sábado 29 de febrero fue rescatado un caimán que vivió durante 25 años en un sótano del condado de Groveport en Ohio, Estados Unidos.

El reptil, de 1,5 metros de largo, permaneció en cautiverio en un sótano acondicionado a modo de estanque. El hallazgo fue hecho por un grupo de paramédicos que acudió al lugar para atender un llamado de emergencia.

The owner did not have a valid exotic animal permit.



Watch @wsyx6 tonight at 5:00 to find out what's next for this guy! pic.twitter.com/8OJibTQaU1