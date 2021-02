Top 10: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: cuando a su mujer le suena el celular después de las 11 de la noche ¡Ojo! Porque cuando el río suena, piedras lleva.

Top 9: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: cuando su amigo el feo se levanta una hembra divina. Definitivamente Dios le da pan al que no tiene dientes.

Top 8: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: cuando su novio está muy lindo y otras le están cayendo, párale bolas. La que tiene tienda, que la atienda.

Top 7: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: cuando su mejor amiga le tiene un chisme, pero quiere mantener el suspenso. Le cuento el milagro, pero no el santo.

Top 6: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: cuando te acabas de comer una arepa grande, quesuda y sabrosa. Barriga llena, corazón contento.

Top 5: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: cuando los oyentes se comienzan a parecer al programa que escuchan. Dime con quién andas, y te diré quién eres.

Top 4: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: ¡Llegaron las vacunas! Eso quiere decir que en un año ya estamos todos vacunados. Sigue creyendo que la marimonda es Mickey.

Top 3: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: cuando su mujer lleva meses con dolor de cabeza en las noches y ya no quiere bailar el mambo horizontal ¡Ojo! Más claro no canta un gallo.

Top 2: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: cuando el tipo que acabas de conocer ya te está pidiendo fotos con poca ropa. Hey cógela con suavena y su pitillo.

Top 1: Del dicho al hecho y del hecho al dicho: y para los que piden esas fotos y no les mandan nada, persistan porque el que no chilla, no mama.