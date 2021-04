TOP 10: Di quiero tener sexo contigo, sin decir quiero tener sexo contigo

Top 10: Oye, imagínate que anoche soñé contigo, sii, algo super raro.

Top 9: ¿Sabes algo?, me cogieron los tragos, ¿será que me puedes llevar a mi casa?, ¿Me ayudas?, no quiero irme sola.

Top 8: Hola, ¿por qué tan perdido?, ¿Ya me olvidaste?

Top 7: Oye, si quieres podemos terminar el trabajo en mi casa, y de paso pedimos algo de comer, aprovechamos que la casa está sola y nos podemos concentrar mejor.

Top 6: ¿Estás estudiando comunicación social?, ¡wow! ¡yo trabajo en un programa de radio!, cuando quieras te invito a que veas cómo se hace un programa desde la casa, ¡¡te va a encantar!!

Escuche tambien:

Top 5: Uy te quedó deliciosa la comida, ¿así de bueno eres para todo?, ufff para chuparse los dedos.

Top 4: Oye, imagínate que compré la tarjeta prepago de Netflix y no sé cómo se instala, ¿será que puedes venir a ayudarme?, de paso vemos una peli, ¿qué te parece Titanic?, a mi me encanta cuando se hunde.

Top 3: En cada publicación de instagram, usted le hace like públicamente, pero por el interno usted le escribe “oye tremenda foto, estás muy churra”, y remata con un emoticón de fueguito.

Top 2: ¡¡Oye!!, ¿qué tal el frío que está haciendo?, ¿Qué me recomiendas para calentarme un poquito?

Top 1: De verdad Cata, no sufras más por ese man, si quieres voy a tu casa, llevo una botellita de vino, y hablamos un rato, desahógate conmigo, para eso estamos los amigos.