​"Podemos analizar organizar toda la Copa América": presidente de Argentina

En entrevista con Radio 10 de Buenos Aires, el máximo mandatario argentino explicó que, ante una eventual solicitud de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), su país estaría dispuesto a hacerse cargo de la organización completa de la Copa América, la cual, hasta el día de hoy, está pensada de forma compartida con Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla).

"Si la Conmebol nos consulta, nosotros podemos analizar organizar toda la Copa América en la medida que todos estrictamente cumplan las condiciones de controles y protocolos", aseguró Fernández.

En ese sentido, indicó: "Tenemos que garantizar protocolos que hagan posible esa Copa América y, como señalé ayer, será un torneo para cumplir contratos televisivos", ratificando que no se contempla permitir ingreso de público a los estadios.

Además, utilizó el caso de River Plate, que reportó 20 casos de Covid-19 en su plantilla, para explicar su postura: "lo que pasó en River estos días demuestra lo que objetivamente puede pasar. No tiene sentido cargarles las culpas a River porque le puede pasar a cualquiera. En un plantel que viajan juntos en un micro la posibilidad de contagio es muy grande".

Este anuncio se da apenas tres días después de la declaración de Ernesto Lucena, ministro del Deporte en Colombia, en la que aseguró que, a pesar de la situación de orden público, el país se mantendrá como organizador del evento. "Nosotros vamos a ir hasta el final. Respetamos las decisiones de Conmebol y vamos con la de esta semana, que es jugársela por el torneo en Colombia. No podemos permitir que la política internacional se meta en el torneo".

Sin embargo, Lucena reconoció que la situación es analizada por los dirigentes de la Confederación y que los eventos de la semana anterior en Copa Libertadores, en los que hubo desmanes entre la policía y los manifestantes en inmediaciones de estadios y hoteles de concentración, son motivo de inquietud.

"He hablado con el presidente Alejandro Domínguez. Él tiene sus incertidumbres. No podemos permitir que un evento en el que vienen los mejores del continente sea permeado por actos vandálicos. Me tiene muy preocupado lo que ocurrió en Barranquilla", reconoció el ministro.

Sobre la situación, W Radio conoció que esta semana, Conmebol enviará un equipo de estudio a Colombia y se reunirá con delegados del Gobierno Nacional para emitir un informe de análisis de riesgo enfocado en las ciudades capitales que están designadas como sede del torneo y que completan, como gran parte del territorio, tres semanas de movilizaciones.