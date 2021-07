Alemania se retira de partido preolímpico ante Honduras por insultos racistas

El equipo olímpico de fútbol alemán abandonó el terreno de juego a los 85 minutos de partido, en el amistoso preolímpico ante Honduras, denunciando insultos racistas contra su defensor Jordan Torunarigha.

"El partido terminó cinco minutos antes del final con el marcador de 1-1. Los jugadores alemanes abandonaron el césped después de que Jordan Torunarigha fuera víctima de insultos racistas", tuiteó la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

"Cuando uno de nuestros jugadores es víctima de racismo, jugar no es una opción", afirmó el entrenador del equipo alemán, Stefan Kuntz.

Lea también: Protestas en Japón a una semana del inicio de los Juegos Olímpicos

Por otro lado, la Federación Hondureña alegó en Twitter que fue un "malentendido sobre el campo", en el transcurso del encuentro, el último de la 'Mannschaft' antes de su comienzo en el torneo olímpico.

Los alemanes, medallistas de plata en 2016, debutan el 22 de julio contra Brasil, vigente campeón olímpico.

Torunarigha ya había denunciado anteriormente, en febrero del 2020, gritos de mono proferidos en la grada por aficionados del Schalke 04, en el transcurso de un partido de la Copa de Alemania con su club, el Hertha de Berlín.

Su reacción sobre el terreno de juego le valió en esa época ser expulsado, avivando así la polémica recurrente sobre el racismo en los estadios.

Lea aquí: Caterine Ibargüen y Mariana Pajón, la ilusión de Colombia en los Juegos Olímpicos

ℹ️ The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9