Andrea Domínguez, la piloto de moto acuática que hace historia en el Runabout GP1

En diálogo con Deportes W, Andrea Domínguez, actualmente la tercera mejor piloto de moto acuática en el mundo, se refirió a sus inicios en este deporte, "empecé a entrenar en el Embalse de Tominé en Guatavita, mi primera competencia fue en Guatapé", desde muy pequeña se dio cuenta que la motivaba a crecer como persona y tomó la decisión de cogerlo en serio y ser una campeona mundial.

Teniendo en cuenta que este deporte es de motor e implica transportar la moto acuática a los lugares donde tiene competencia, Andrea Domínguez aclaró qué tan caro es la motonáutica, “realmente es un deporte bien costoso y más ahorita que estamos corriendo la Liga Europea. Tenemos que transportar la moto por diferentes países, en las competencias y en cada uno de los circuitos se le cambia el motor a cada una de las motos y son motores que valen, aproximadamente, 8.000 dólares”.

La bogotana hizo historia al ser la primera mujer en llegar al Runabout GP1, que lo definen como la Fórmula 1 del agua, Domínguez compartió su experiencia, “aquí en Colombia fui de las primeras representaciones internacionales y en Arizona la Liga Europea me llamó para correr contra los hombres. Soy la primera mujer en esta carrera”.

Frente a sus competencias frente a hombres y la dificultad que se puede presentar, Andrea dijo, “me toca entrenar mucho más fuerte que los demás competidores, en este caso los hombres, debo poner la moto más liviana y, al hacerlo, pierdo control con la velocidad, necesito mucha fuerza en los brazos".

Para finalizar, Andrea compartió sus planes a futuro, “el legado que quiero dejar como deportista no es solo atraer patrocinios, sino conseguir apoyo para mi escuela, la idea es proyectar nuevos talentos colombianos (…). Tengo 26 años, creo que me quedan otros 5-6 años en la competencia. No es solo por el estado físico, sino por los proyectos que tengo. Estoy enfocada en sacar pequeñas estrellas que estoy cultivando, conseguir los patrocinios".