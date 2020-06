Así recuerdan las redes sociales el golazo de Roberto Carlos

Roberto Carlos es recordado como uno de los mejores futbolistas de la historia, miembro de la generación de los ‘Galácticos’ en el Real Madrid y poseedor de la zurda con que todos sueñan.

El 3 de junio de 1997, Brasil enfrentó a Francia en partido amistoso. Dos selecciones que prometieron buen fútbol, pero lo que el mundo vio ese día superó las expectativas.

“El gol que desafió la física” asombró a los amantes del fútbol aquel día. En un tiro libre, Roberto Carlos tomó distancia suficiente para anticipar su fuerte remate, pateó el balón con el borde externo de su botín y, con una curva milimétrica, lo mandó al fondo de la red.

Le puede interesar:

El partido finalizó 1-1 y pasó a la historia como el escenario de uno de los goles más complejos en la historia del fútbol.

Miles de usuarios en Twitter recordaron este gol, por lo que Roberto Carlos fue tendencia en la red social.

Wuaw. Still get goosebumps when I see this goal 👏👏👏👏 https://t.co/O6BRGhYR23