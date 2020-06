Asociación de Jugadores de la NFL está en contra de entrenamientos en equipo

Hablando de manera directa sobre los entrenamientos que se hicieron públicos que están llevando a cabo los mariscales de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, y de los Seahawks de Seattle, Russell Wilson, dijo que "no están actuando en el mejor interés de la seguridad de los jugadores".



Lo anterior lo declaró en entrevista con el USA Today.



"No están en el mejor interés de proteger a nuestros jugadores que se dirigen al campo de entrenamiento, y no creo que estén en el mejor interés de que superemos una temporada completa", dijo Smith.



El 20 de junio, el doctor Thom Mayer, director médico de la NFLPA, emitió una declaración en la que aconseja a los jugadores evitar entrenamientos con sus compañeros de equipo para evitar la propagación del coronavirus.

Mayer hizo la sugerencia después de que unos 10 equipos reportaron pruebas positivas de coronavirus para al menos un jugador.



Sin embargo, a pesar de la advertencia, Brady y varios de sus nuevos compañeros de equipo de los Buccaneers, incluido el ala cerrada Rob Gronkowski, continuaron entrenando en una escuela secundaria de Tampa (Florida), informó el Tampa Bay Times.



Smith dejó claro que hacer caso a la sugerencia médica sirve incluso para negociar beneficios durante la temporada.



"Estamos en el proceso de tratar de negociar con la liga sobre lo que le sucede a un jugador si su resultado es positivo durante la temporada", dijo Smith.



Aún hay preguntas importantes en el aire como si "¿Ese jugador entra en la reserva de lesionados? la visita a la IR sería a corto plazo?".



"Si el resultado del virus es positivo después del campamento de entrenamiento, ¿es una lesión relacionada con el trabajo? ¿El jugador está cubierto por la compensación de los trabajadores? ¿Qué beneficios tiene disponible si tiene lesiones posteriores al contagio del coronavirus", cuestionó.



Indicó que por eso "todas lo que los jugadores hagan durante la temporada baja tienen un impacto directo sobre qué tan bien podemos negociar protecciones para ellos una vez que comience la temporada".



"Ese era el objetivo de enviarles la guía de precauciones porque creemos que era lo mejor para sus intereses de salud y seguridad", dijo.



"Ojalá que podamos asegurarnos de que los jugadores que han entrenado en equipo, han escuchado el mensaje", comentó.



El Juego del Salón de la Fama, el primer partido anual de pretemporada de la liga que estaba programado para el 8 de agosto, ha sido cancelado por el Salón de la Fama del Fútbol Profesional. La temporada regular de la NFL está programada para comenzar el 10 de septiembre.