El extraño caso de la toma de pruebas de COVID-19 del Once Caldas

Hernán Peláez comentó un curioso caso sobre la toma de muestras para COVID-19 en el Once Caldas, ¿por qué se toman en Manizales y, luego, son enviadas para análisis en Bogotá?

“Hay asuntos que a veces uno no entiende en el fútbol. Hay una lista de 40 laboratorios aprobados, no digo licenciados sino aprobados por el Ministerio de Deporte para proceder con los exámenes del COVID-19. No entiendo por qué el Once Caldas toma las muestras a todo su personal en Manizales y las remiten a Bogotá para análisis”, resumió Peláez.

Además, indicó que hay dos laboratorios, uno de la Universidad de Caldas, en Manizales, y otro de la Universidad Tecnológica de Pereira autorizados.

“Esa falta de confianza no la podrían ni sustentar con toda su oratoria ‘grecocaldense’ un Javier Giraldo Neira, en esa tierra que es de grandes vendedores de pauta”, agregó Martín de Francisco.

