El gran gesto del Ajax con sus abonados

El Ajax de Ámsterdam demostró porque es uno de los mejores equipos de su país y no precisamente por su nivel futbolístico, sino por el gran gesto que ha tenido con sus hinchas, luego de haber fundido el trofeo como campeón de la Eredivisie 2020/2021 para entregarle una parte de este en modo de estrella a los abonados que no pudieron estar en el estadio debido a la pandemia.

El club de la capital holandesa reconoce la importancia que tienen sus hinchas, quienes están en la victoria y también la derrota. Por ello, este año que no pudieron estar en las graderías del Johan Cruyff, el equipo ha querido homenajear a los fanáticos dedicándoles el triunfo a ellos.

“Anunciamos que dedicábamos el título a los aficionados. Compartir este trofeo es la máxima prueba de ello. Tras este año turbulento, hacemos a los aficionados partícipes de nuestro campeonato de la forma más pura posible". Señaló Edwin Van Der Sar, director general del Ajax.

“Un trozo de historia, un trozo del Ajax es para ustedes”, fue el mensaje que publicó el equipo a través de sus redes sociales donde se ve el proceso de fundición del trofeo y posterior conversión en las pequeñas estrellas de 3,45 gramos.

Piece of victory Piece of history Piece of Ajax Literally. For you. 🎖 #XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA

A piece of our trophy with each one of you! You deserve it, we are a family! Thanks and I hope you like it, Ajax Fans! #XXXV @AFCAjax ❌❌❌ pic.twitter.com/dNbNBX7jFU