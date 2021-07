El jugador colombiano que triunfa en el fútbol de Moldavia

En los micrófonos de La Hora del Regreso, estuvo el futbolista colombiano Danilo Arboleda, quién actualmente se destaca en la liga de Moldavia, habló acerca de cómo es vivir y jugar allí, un lugar exótico para el mundo futbolístico actual, pero de donde se ha destacado.

“Es una ciudad pequeña, bonita, agradable, el equipo donde estoy recibe bien a los jugadores y acá es una buena ventana para poder ir a equipos en ligas como las de Emiratos y la de Qatar”, señaló.

De igual forma, destacó que su adaptación no fue difícil ya que la comida no es tan distinta a la del país, y gracias a la presencia de otros jugadores sudamericanos, la comunicación no ha sido tan compleja como el esperaba.

“La gastronomía no es tan diferente, tiene varias cosas parecidas a la de nosotros, entonces no se me ha hecho complicado y el idioma si un poco porque se maneja el inglés y el ruso, pero hay varios latinoamericanos entonces no ha sido tan difícil”, dijo.

Así mismo, señaló que la gente local ha tratado muy bien a los extranjeros y que a pesar de que en Europa hay varios problemas de racismo, él no ha tenido que pasar por esta situación.

"La gente nos trata bien, como no sabemos el idioma la gente nos ayuda. Yo pensé que iba a tener que pasar por situaciones de racismo, pero afortunadamente no es mi caso”, expresó.

