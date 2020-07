El mensaje de Hernán Peláez a los directivos de la FCF

Este lunes se conoció la decisión de la SIC de sancionar a la Federación Colombiana de Fútbol con una multa de $16.000 millones por cartelización en boletas del Mundial de Rusia.

“Sobre eso hay un detalle, primero, en el mismo comunicado de la SIC hay un recurso de reposición al cual se pueden, si quieren, acoger los señores de la Federación Colombiana de Fútbol (…) Y esa observación que hicieron de ‘es que no hemos recibido formalmente…’ No, miren, señores de la Federación, en esta situación actual, el estado colombiano está manejando a través de internet toda la información sanciones, etc., de manera que no vengan a decir eso. Tranquilos, estamos en la era moderna”, señaló Peláez.

Además, indicó que los directivos irán al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, “seguramente tendrán derecho y, si les va mal ahí, irán a otra instancia superior”.

Asimismo, el doctor Peláez resaltó que hay una novedad: “en el sistema deportivo de Colombia, el Mindeporte está facultado y obligado a llamar la atención al Comité de Disciplina de la Federación para que de inmediato separen transitoriamente a las personas que integran ese Comité mientras se responde la reposición o se da una definitiva en el caso”.

“Hay algo muy delicado, EE. UU. pidió el proceso para unirlo a las investigaciones del FIFA Gate. Luis Bedoya está colaborando esta especie de relicario, de unas esencias y aromas bastante pútridos”, complementó Martín de Francisco.

