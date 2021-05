Futbolista hace un llamado a Cancillería para volver a Colombia desde Brasil

Desde el 4 de marzo, diferentes estados brasileños han ordenado interrumpir los torneos locales de fútbol debido a un incremento de hospitalizaciones y decesos por la pandemia de coronavirus.

Como consecuencia de esta decisión de las directivas del fútbol en ese país, el volante colombiano está a la espera de ayuda para regresar a Colombia luego que su club, el Club Atlético Nacional de Patos, tomara la decisión de cancelar su contrato por la pandemia.

Villarreal ha pasado por los aeropuertos de tres ciudades brasileñas: Sao Paulo, Patos y Belo Horizonte, con el objetivo de regresar a Colombia, pero de acuerdo al futbolista su aerolínea ha impedido su llegada hasta el país: "Copa Airlines me dice que no puedo regresar a Colombia desde Belo Horizonte", denunció.

De acuerdo a su relato, ha buscado alternativas para abordar un vuelo desde distintos destinos internacionales como Estados Unidos, pero por cuestión de Visa no puede realizarlo. También ha intentado viajar con escala hasta Panamá para poder llegar hasta Colombia, pero ha recibido la negativa de la aerolínea.

El deportista ha acudido a organismos del Estado como Migración Colombia que confirma su permiso para ingresar al país, pero por parte de Cancillería se presenta la situación opuesta: "Desde la Cancillería no me han dado respuestas, ya me he comunicado con ellos, he mandado correos, textos y aún nada".

El colombiano pide que desde Cancillería se comuniquen para ayudarlo a resolver su situación, ya que se encuentra preocupado por su seguridad y por el hecho de no tener quien lo cobije en esa ciudad.