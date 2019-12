Las 10 noticias que marcaron el acontecer deportivo en Colombia en este 2019

1. Egan Bernal gana el Tour de Francia

Los apasionados en Colombia por este deporte por primera vez se dieron el lujo de ver a un compatriota en lo más alto del podio. Egan Bernal se convirtió en el primer latinoamericano en ganar un Tour de Francia y a sus 22 años, es el más joven en ostentar el título en los últimos 110 años.

Y aunque no se estaba preparando para enfrentar la competencia más importante del ciclismo, porque su objetivo era correr en el Giro de Italia, una lesión, lo dejaría por fuera; misma situación que tuvo que enfrentar su compañero de equipo, Chris Froome, quien era el líder de Ineos para enfrentar el Tour de Francia; sin embargo, Froome no se pudo recuperar, mientras Bernal solo pudo alcanzar su estado ideal para algo que no había preparado: el Tour.

Entre otras competencias que ganó Egan bernal este 2019 está el Tour de Suiza - París Niza y Giro del Piemonte.

2. ¡Histórico! Cabal y Farah ganan por primera vez la final de Wimbledon

Tras 5 horas de partido, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal ganaron el torneo de tenis de Wimbledon, categoría pareja masculina, tras vencer en cinco sets a la pareja francesa de Nicolas Mahut y Édouard Roger-Vasselin.

La pareja colombiana, a pesar que comenzaron perdiendo el primer set 6-7 (5/7) y se repusieron ganando en el segundo y tercer set 7-6 (7/5), 7-6 (8/6), se hicieron con el título en el quinto set por diferencia de 6-3, luego de haber cedido el cuarto set 6-7 (5/7).





3. Cabal y Farah ganan el US Open

No les bastó con poner la bandera de Colombia en lo más alto en Wimbledom, pues en menos de dos meses de haberlo conquistado, la dupla ganó su segundo Grand Slam de 2019.

La pareja de colombianos consiguieron imponerse en sets corridos con parciales de 6-4, 7-5 a la dupla conformada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers.

"Ha sido irreal, me pregunto si es un sueño, dos Slams seguidos, es un verdadero sueño". "Quiero agradecer a Sebas por ayudarme a transcurrir estas semanas", confesó Farah tras su victoria.

4. ORO para la Selección de Fútbol Femenina

La selección femenina de fútbol de Colombia conquistó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al ganar en la final a Argentina en una interminable tanda de penaltis por 6-7 tras haber empatado el encuentro 1-1.

Las colombianas anotaron siete penaltis consecutivos mientras que la defensa argentina Gabriela Chávez envió por encima del travesaño el lanzamiento que dejó con la plata a la Albiceleste.



Foto: Getty.

5. ¡María Camila Osorio es campeona del US Open Junior!

La tenista colombiana de 18 años derrotó a Alexandra Yepifanova en la final, lo que le permitió ubicarse en la octava posición en el ranking ITF juvenil mundial.

En el partido, María Camila Osorio dominó sin interrupción. Con un resultado final de 6-1, 6-0, la joven tenista puso su nombre en la lista de ganadores de uno de los torneos más importantes del mundo.



Foto: AP.

6. Anthony Zambrano, medalla de ORO en panamaricanos y Plata en el mundial de atletismo de Doha

El deportista de tan solo 21 años, consiguió en este 2019 la medalla de oro en la categoría de 400 metros en los Juegos Panamericanos en Liama. En este mismo encuentro, Zambrano volvió a levantar un oro para Colombia, en esta ocasión en la categoría 4x400 metros relevos.

Por otra parte, el atleta guajiro Antohony Zambrano consiguió ganar la medalla de plata en la prueba final de los 400 metros en los mundiales de atletismo que se adelantó en Doha Catar.

El colombiano registró un tiempo de 44:15 en la prueba definitiva y se ubicó por detrás de Steven Gardiner, corredor de Bahamas.



Foto: Getty.

7. El campeón Francisco Mosquera

Este año Francisco Mosquera consiguió una medalla de plata y otra de bronce en el Campeonato Mundial de Halterofilia que se llevó a cabo en Pattaya, Tailandia.

Sin embargo, Mosquera volvió a sorprender a sus compatrioras después de conseguir tres medallas de oro en el Grand Prix internacional de levantamientos de pesas que se disputó en Lima, Perú.



Foto: Colprensa.

El colombiano consiguió destacarse en la categoría de los 61 kilogramos, después de alcanzar alzar un peso de 126 kg en la modalidad del arranque, 164 en el envión para un total de 290 kilogramos.

8. Medalla de Plata para el voleibol femenino de Colombia

“Las verdaderas heroínas, las fuertes, son las jugadoras que están en la cancha. Nosotros, con nuestra experiencia, debemos ayudarlas”, dijo el entrenador de la Selección Colombiana de Voleibol Femenino, Antonio Rizola Neto, después que sus dirigidas consiguieran ganar la medalla de plata en los juegos Panamericanos.



Foto: Getty.

A pesar que no se ganó la medalla de oro, las colombianas consiguieron las miradas de todos los deportistas, después de derrotar a la selección de Brasil, favoritas para quedarse con la presea dorada.

9. El gran año de Giovanny Urshela con los Yankees

Gio tuvo 442 turnos al bate, pegó 139 imparables, con 21 home run. Anotó 73 carreras e impulsó 74, para un promedio ofensivo de 314. Es el mejor año desde que llegó a grandes ligas y con los Yankees, que son la franquicia deportiva más importante del mundo.



Foto: Getty.

10. Valle del Cauca, el más grande del deporte en Colombia

Le tomó al Valle del Cauca 23 años para recuperar su liderzgo deportivo en el país; en esta ocasión consiguió ganar los Juegos Bolívar 2019, además, también logró liderar, por primera vez, en los Juegos Deportivos Paranacionales.

El Valle del Cauca logró 165 medallas de oro, 138 de plata y 121 de bronce para un total de 424 medallas en los Juegos Nacionales.



Foto: Twitter/ @DilianFrancisca.