Luis Díaz por James Rodríguez: Everton estaría negociando con el Porto

Luis Díaz es el protagonista una de las noticias deportivas que más le han dado la vuelta al mundo luego de que el periodista Fabrizio Romano asegurara que el Everton desea contratar al extremo de la Selección Colombia y quien fue la revelación de la Copa América.

Por medio de un trino, Romano dio por verídico el interés de los toffees por Díaz. Sin embargo, la suma de dinero que pide el Porto por el colombiano es bastante elevada.

De esta forma, el periodista informó que el Everton buscaría un préstamo del exjugador del Junior de Barranquilla y en dicha operación entra el nombre de James Rodríguez.

“El interés del Everton por el extremo del Porto Luis Díaz es “auténtico” y está confirmado. Están en conversaciones incluyendo a James Rodríguez como parte de la negociación por la cesión”, comentó.

Asimismo, destacó que el Porto no vería con malos ojos el trueque entre colombianos, pues James Rodríguez es un referente del equipo tras su paso del 2010 al 2013.

Finalmente, Romano aseguró que “James Rodríguez decidirá pronto”.

Everton interest in Porto winger Luis Diaz is ‘genuine’ and confirmed. Board in talks including James Rodriguez as part of the negotiation for FC Porto on loan, as @_pauljoyce confirmed. #EFC



James Rodriguez will decide soon. FC Porto really want him also if just on loan.