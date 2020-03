Nairo hará entrenamiento individual como precaución al coronavirus

En diálogo con Deportes W Nairo Quintana, velocista del Arkea, contó que, después de llegar de Francia, se encuentra en Boyacá siguiendo las indicaciones que le dieron las autoridades, “vamos a pasar una cuarentena de dos semanas para evitar algún tipo de contagio que podamos tener. Ya hicimos pruebas médicas que nos indican que no tenemos nada, pero durante estos cinco días seguiremos haciendo pruebas para descartar y seguir la cuarentena”.

Quintana se refirió a la buena temporada que venía teniendo antes de la propagación mundial del Covid- 19, “me siento bien, los resultados lo han dicho. Hemos tenido una gran participación en las pocas carreras que hemos corrido. Lamento que ocurran este tipo de situaciones porque el buen momento que estábamos, pasando no solo yo, sino el equipo, era importante el estado físico y nos da tristeza”.

Además, contó que tan raro fue correr el París-Niza donde no hubo tanta gente y donde tuvieron que parar la última etapa por el virus, “era demasiado atípico. Nosotros somos un payaso, cuando el payaso va a la función lo más bonito es que haya público. En este caso el público lo teníamos detrás de las pantallas".

Por otro lado, se ha especulado que hubo imprudencia en el París- Niza por la aglomeración de personas en los pelotones, frente a esto el colombiano aclaró que, “las 100 personas nunca estuvieron en aglomeración. No veíamos muchas personas juntas. Los únicos que estábamos juntos éramos los ciclistas que teníamos la certificación que estábamos sanos. Por eso no hubo problema. Cuando vimos que, por ejemplo, en la última etapa podría haber aglomeración de público, por eso no se hizo. Cada quien retornó a su casa".

También, se refirió al triunfo que tuvo en su última carrera en Paris donde dijo que esto "lo motiva a uno estar compitiendo, poder ganar, disfrutar y ser feliz".

El ciclista compartió cómo se ha sentido en su nuevo equipo, el Arkea Samsic,”he estado feliz y tranquilo. La responsabilidad siempre va a estar, la carga del equipo cae sobre mis hombros. Siempre he tenido buen estado, por diferentes razones a veces uno no brilla, no sonríe, pero así es la vida"

Para finalizar, habló sobre el cuidado que se debe tener frente al coronavirus, "en este momento hay gente que no dimensiona lo que puede pasar y lo que ahora mismo está viviendo Italia, Francia y otros países de Europa. Llegar a ese punto es extremo. Mi mensaje es que lo evitemos".

Concluyó que, “por ahora no nos van a dejar entrenar. Estoy haciendo una planeación para poder entrenar sin afectar mi estado de forma, que no vaya a resultar contagiado y, en caso de resultar contagiado, no contagiar a otras personas".

