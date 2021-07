“No traje ni oro ni plata, vine pelado”: ‘Rigo’ Urán al llegar a Colombia

Rigoberto Urán fue el máximo representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la competición de ciclismo de ruta y contrarreloj. Junto a él estuvieron destacados deportistas como Nairo Quintana, Sergio Higuita y Esteban Chaves.

El oriundo de Urrao, Antioquia, tuvo una destacada actuación en la carrera por equipos en donde llegó con el grupo de los favoritos, pero en la recta final no pudo ganarse un puesto en el podio.

Asimismo, ‘Rigo’ destacó en la prueba contrarreloj en la que quedó de octavo (8), mientras que el oro se lo llevó Primoz Roglic, la plata Tom Dumoulin y el bronce Rohan Dennis.

Luego de terminar su participación en los Olímpicos, Rigoberto se unión al apoyo para que los ciclistas de BMX obtuvieran buenos resultados: Mariana Pajón ganó la medalla de plata y Carlos Ramírez la de bronce.

En su llegada a Colombia, ‘Rigo’ demostró que es uno de los deportistas más carismáticos y divertidos, pues, al ser preguntado sobre qué había traído para el país, respondió de una particular forma.

“¿Entonces qué señores? Nos encontramos aquí en el aeropuerto de Bogotá, El Dorado. Aquí con mis parceros de migración. No traje nada para declarar, ni oro ni plata, vine pelado ‘huevón’, mejor dicho, traje unos diplomas que no me los han mandado”, bromeó.