Nos tenemos que unir como gremio, no podemos separarnos hombres de mujeres: Diego Valdés

Diego Valdés, delantero de Independiente Santa Fe, comentó en Deportes W que los jugadores del equipo capitalino actualmente están en vacaciones desde el 2 de mayo hasta el 22 de mayo. “Estamos esperando noticias, creo que este fin de semana nos van a dar información para ver cómo sigue el club con los entrenamientos virtuales”.

Considera que necesitan un mes, aproximadamente, para retomar el estado físico antes de reanudar la liga. Lo anterior teniendo en cuenta que desde hace bastante tiempo no se han podido entrenar de manera adecuada. Por otro lado, no sabe cuál es la información real respecto al reinicio del campeonato.

“Creo en las declaraciones que dio David (González, arquero del Deportivo Cali. Previamente en Independiente Medellín). Es algo real, es alabar un trabajo que hace un cuerpo técnico impresionante y que tiene superioridad, lo dijo de muy buena manera. Es salirse de un esquema de declaraciones normales que da uno siempre y valorar lo que hace el rival”, afirmó luego de referirse a las declaraciones que hizo González después de perder un clásico contra Atlético Nacional, mientras vestía la camiseta del equipo ‘poderoso’.

También mencionó que en muchas oportunidades desde el periodismo se habla de lo superficial, así mismo afirmó que en ocasiones hay temor de parte de los jugadores sobre las repercusiones que pueda haber sobre las declaraciones que brindan, sin embargo considera que sería bueno no caer en la misma conversación siempre “es cuidarse un poco, pero si sería muy bueno empezar a cambiar ese diálogo, ser más nutritivo en lo que se habla y aprender de todos. Hay muchos periodistas muy capacitados y sería bueno tener ese feedback de conocimiento”.

“A mi me dio mucha alegría, me devolvió esa tranquilidad de poder disfrutar ir a un entrenamiento, a un partido. El profesor y el cuerpo técnico desde el primer día me dieron una confianza impresionante; es un equipo con jugadores ganadores pero muy humildes que trabajan por el equipo, uno tiene que seguir esa línea. Me he sentido muy cómodo, muy contento de estar en este equipo con esta gran hinchada” comentó sobre su presente en Independiente Santa Fe.

Por otro lado se refirió a la actualidad del fútbol femenino en Colombia, mencionó que es un tema complicado de abordar ya que incluso en la segunda división de la rama masculina, hace poco tiempo se empezaron a hacer de mejor manera las cosas. Añadió que “es una lucha muy dura que hay que dar, nos tenemos que unir como gremio porque no podemos separarnos entre mujeres y hombres. Tenemos que ser un gremio único, que todos tengamos las mismas oportunidades y derecho de trabajar, de ejercer nuestra profesión y que sea respetada”.

Para finalizar comentó que desde Independiente Santa Fe, siempre se tiene un día dedicado al entrenamiento con pelota quieta. Desde el cuerpo técnico se analiza a los rivales y se crean laboratorios que pueden ejercer después en los encuentros “es algo que define partidos y Santa Fe en los últimos años utilizó esa arma muy bien”.