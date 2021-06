Richie Porte se pone líder de la Critérium du Dauphiné a falta de una etapa

El australiano Richie Porte (Ineos) se convirtió en el nuevo líder del Critérium du Dauphiné, este sábado al término de la séptima y penúltima etapa ganada por el ucraniano Mark Padun (Bahrain).

Porte fue segundo en la etapa con final en el alto de la estación de esquí de La Plagne, a una treintena de segundos de Padun.

El kazajo Alexey Lutsenko, líder de la general al inicio de la etapa, cruzó la meta por detrás del galés Geraint Thomas, a un minuto.

"Tenía buenas sensaciones al final, lo he disfrutado. En el Dauphiné, ya me encontré líder en la última etapa, pero no me hago ilusiones para mañana (domingo); no será fácil", declaró Porte tras la etapa.

En la subida final, de 17,1% de recorrido al 7,5% de desnivel, los franceses Pierre Rolland y Kenny Elissonde, últimos supervivientes de la escapada del día, fueron cazados a 11 km de la cima por el grupo de favoritos, liderado por los corredores del Ineos y del Movistar para su líder Miguel Ángel López.

Porte desencadenó las hostilidades en ese grupo de favoritos a ocho km para la llegada, pero Padun, junto a otros dos corredores (Kuss y Mas), logró llegar a la altura del australiano para después atacar y quedarse solo a 4,6 km para la meta.

Lea también: Leclerc se queda con la pole del GP de Azerbaiyán

En la general, Porte aventaja a Lutsenko en 17 segundos y a Thomas en 29, antes de afrontar la etapa final del domingo, que cuenta con seis puertos de montaña entre La Léchère-les-Bains y Le Gets, el más complicado el Joux-Plane, de 11,6 km de recorrido al 8,5 % de desnivel y la cima situada a 16 km de la meta.

"La subida a la Joux-Plane es una verdadera pesadilla, una de las más duras del planeta ciclista", alertó Porte. "Estoy muy motivado por llevar el maillot a casa", añadió.

'Supermán' López, sexto en la general a 38 segundos de Porte, también tiene chances de ir a por la victoria el domingo.

"Queda una etapa bastante difícil por delante. Hoy ha sido un castigo grande para todos, vamos a ver qué tal recuperamos y cómo planteamos la etapa de mañana", declaró tras la etapa el ciclista colombiano.

Sobre la jornada del sábado, el líder del Movistar explicó: "Hemos salido con la intención de buscar la etapa. Hemos hecho un buen trabajo inicial siguiendo los cortes y luego metiendo a Arcas delante, tensando después el grupo y especialmente, con Alejandro y Enric en la parte final, hemos intentado buscar la cabeza y pelear la etapa".

"Unas veces se saca ventaja y otras veces no salen las cosas, pero creo que hay que estar muy contentos con el trabajo hecho, que en mi opinión ha sido magnífico", concluyó.

Le puede interesar: Tolima perdió y sufrió, pero pasó a las semifinales de la liga colombiana