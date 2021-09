“Si no estás al 100% es duro”: James Rodríguez en su presentación con el Al-Rayyan

El mediocampista colombiano James Rodríguez fue presentado este jueves en el estadio del Al-Rayyan ante decenas de cámaras y miles de seguidores que asistieron al evento.

Elegante mientras firmaba, el jugador se vistió de corto para salir al terreno de juego y demostrar algunas de sus capacidades con el balón.

En la rueda de prensa, James Rodríguez se mostró confiado en realizar buenas presentaciones en su nueva etapa en Catar, pero también pidió algunos días para entrenarse y estar bien físicamente.

“Hace muchos días que no estoy entrenando por todo lo que he vivido, el viaje. Quisiera ponerme un par de días bien, entrenarme para poder jugar. En el fútbol si no estás al 100 %, sea en esta liga o en otra, es duro porque todos los jugadores están muy bien preparados físicamente”, mencionó.

“Quisiera unos días para entrenarme y poder jugar, claro, si el coach quiere”, agregó.

El centrocampista portará el dorsal 10, número que lo ha caracterizado tanto en la Selección Colombia como en los diferentes equipos en los que ha estado.