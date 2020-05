Siempre quise ser el héroe que fue Pedro Antonio Zape: Óscar Córdoba

Una de las preguntas que respondió Óscar Córdoba tuvo que ver con su llegada a Boca Juniors en 1997 y cuál fue la motivación del club xeneize para vincularlo al equipo.

“No fue fácil. Todo se dio por una atajada muy especial, un partido donde enfrentamos a Bolivia, en Barranquilla, minuto 14-20 del primer tiempo, un zapatazo de Platini Sánchez, el boliviano que le pegaba muy duro a la pelota. Vuelo a paro izquierdo, la pelota hace una parábola hacia el lado derecho, salto en dos ocasiones y logro sacarla al tiro de esquina. Esa atajada fue la que motivó a los directivos de Boca de llevarme y la negociación se hizo en dos días”, respondió el exportero.

Para Córdoba fue una gran experiencia, la gente de Boca lo recibió muy bien y la llegada de Bianchi le ayudó a consolidarse, ”sentí que la hinchada de Boca sintió confianza conmigo y eso me motivó”.

Otra de las preguntas que respondió Óscar Córdoba fue cuáles eran sus momentos más especiales tanto con Boca Juniors como con la Selección Colombia.

Sobre su momento dorado con la tricolor, sin duda es el 5-0 contra Argentina: “la gente recuerda con mucho cariño ese partido, con orgullo porque ganarle a uno de los mejores equipos del continente, del mundo, 5-0 y dejarlo tambaleando para un mundial es uno de esos partidos inolvidables”.

En cuanto a Boca, su partido más especial fue la final de Copa Libertadores contra Palmeiras. “Era mi revancha, había perdido la final de Copa Libertadores con el América de Cali con River Plate, esa esa final contra Palmeiras me devolvió con creces ese error. Atajé dos penales, tuve buena actuación durante el compromiso y me di el lujo de levantar la Copa”.



Óscar Córdoba sostiene la Copa Libertadores tras el triunfo de Boca sobre Palmeira. Foto: Getty

Durante el programa, Córdoba recordó una experiencia que marcaría para siempre su carrera y que lo motivó durante cada partido para siempre dar lo mejor.

“Siempre quise darle alegrías a mi familia, a mis amigos y al pueblo colombiano. Nunca se me va a olvidar la alegría que sentí cuando Pedro Antonio Zape, por allá en los años 75-80, le atajó un penal a Juan Morella. Estábamos sentados con mi papá y un tío, televisor de blanco, negro y gris. Sentí alegría, me abrazaba con mi papá y mi tío. Creo que esa atmosfera fue la que me impulsó a dar lo mejor de mí en la Selección. Siempre quise ser el héroe que fue Pedro Antonio Zape, por esa alegría que sentí con mi papá. Yo quería transmitir esa alegría a padre, hijo, nieto, abuelo, hermano. Ese fue mi motor para salir al campo”, recordó Córdoba.

Una historia curiosa que compartió Óscar durante el programa fue su ‘rifirrafe’ con Arley Dinas, en esa época defensor central del América de Cali, “jugábamos un partido de solteros contras casados, me cayó por detrás y casi me lesiona, peleé con él, nos íbamos a ir a las manos. Uno de mis compañeros, Wilmar Ortegón, me agarró y dejó suelto a Dinas, quien sacó un manotazo y me lo pegó en la cumbamba, luego caí al suelo como pollo frito”.

Al sábado siguiente, Córdoba recordó que llegó al entrenamiento, concentró por la noche, “y Diego Barragán me manda a la habitación con el costarricense que jugaba en América y con Dinas. Yo me acababa de agarrar a trompadas con Dinas y me meten a la habitación con él. En medio de la noche, Dinas se levanta al baño y cuando regresa golpea el ventilador, este se cae y yo me levanté en posición de Jackie Chan como diciendo ‘Dinas se me vino encima y me va a matar’. Dinas me miró y me dijo, ‘Óscar, si me levanto te mato’. A la mañana siguiente, gracias a la buena comunicación del costarricense, todos sabían lo que había pasado la noche anterior”.

Córdoba también habló sobre un momento muy difícil de su carrera, el autogol de Andrés Escobar en Estados Unidos.

“En ese momento uno no piensa en nada, sacar el balón y buscar el empate. Ese era el 1-0, pero el equipo estaba destrozado por las amenazas que se dieron antes del partido. Siempre he dicho que el equipo no perdió; el equipo fue masacrado por unos ‘hinchas de Colombia’ que llamaron a amenazar a Barrabás, Bolillo y Maturana. Ellos acabaron con la esperanza de Colombia y la de nosotros”, contó Óscar.

El exportero comentó que el tema de las amenazas sale a la luz pública sobre las 10:00 am de ese mismo día, hecho que “rompió la moral del equipo”.

“Cuando salimos a la cancha, ya el equipo estaba muerto, salieron 11 jugadores a sacar de lo más profundo de su ser algo que era imposible sacar”, concluyó Córdoba.