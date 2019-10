Yo sí tengo palabra, no estaré en ningún equipo en donde Pablo González sea capitán: Mejía

El tenista colombiano Nicolás Mejía habló en Deportes W para explicar la situación por la que tuvo que pasar luego de que aproximadamente hace un mes, se anunciara su convocatoria para la Copa Davis y el reciente fin de semana fue notificado que no iría por decisión del capitán de la competencia, quien le notificó que su remplazo sería Alejandro González.

Para empezar, Mejía aclaró que: “Yo quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de los jugadores, esto nunca había pasado antes y no estoy de acuerdo con lo que pasó. Me parece un poco contradictorio que Pablo González llamara a mi entrenador Mateus a confirmarle que me iban a llamar para ir a Madrid”.

Siguiendo con la entrevista, el deportista colombiano comentó que su inconformidad se debe a que: “Lo que me parece una falta de respeto es que los cuatro jugadores, incluido Daniel Galán, llamaran a la Federación Colombiana de Tenis a decirles que no están de acuerdo con el equipo y que prefieren cambiarlo”.

Según Mejía, en la llamada que realizaron los jugadores se habló sobre: “Ellos le dijeron que no se sentían cómodos conmigo ya que no tenía suficiente experiencia, para un director es difícil decirles que no, me parece que fue alta de peso del capitán y de la Federación”.

Para finalizar, el colombiano afirmó que no volverá a estar en un equipo en donde Pablo González sea el capitán: “Yo si tengo palabra, yo si me mantengo fuerte, desde muy pequeño me han enseñado que uno tiene que ser consecuente con sus palabras y acciones. Yo no voy a hacer un comunicado en redes sociales para luego retractarme. No es justo lo que pasó, es una falta de respeto; no tengo nada en contra de los jugadores, yo solo quiero que vayan y dejen el nombre de Colombia muy alto porque se lo merecen, pero me pone muy triste lo que hicieron”.

