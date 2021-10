AngloGold confía en su Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto Quebradona

Frente a la decisión de la ANLA de archivar el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto minero Quebradrona, la compañía AngloGold Ashanti Colombia, a través también de un comunicado, expresó que a la fecha no ha recibido notificación oficial alguna por parte de la autoridad ambiental sobre la evolución del proceso de licenciamiento, añadiendo que, “en la medida en que un comunicado de prensa no constituye, de ninguna forma, notificación legal de acto administrativo alguno, no es posible un pronunciamiento sobre una decisión de archivo cuyo detalle se desconoce”.

Sin embargo, frente a lo que sería ya la decisión de la autoridad ambiental, la minera aseguró que el archivo es una decisión que implica que la ANLA estima que no le es posible pronunciarse de fondo sobre la solicitud de licencia y permite el espacio para volver a presentar la solicitud de licencia, una vez que la supuesta información faltante sea completada y presentada, para una nueva evaluación por parte de la autoridad.

AngloGold Ashanti resaltó que tiene “la tranquilidad y el orgullo” de contar con un Estudio de Impacto Ambiental riguroso y exhaustivo, con análisis realizados con el acompañamiento de más de 27 firmas consultoras externas expertas, durante más de 14 años, en un proceso juicioso y abierto de diálogo con las comunidades y distintos grupos de interés del proyecto Quebradona, así como de haber dado respuesta oportuna y suficiente a todos y cada uno de los 174 requerimientos de información adicional que en su momento fueron solicitados por la ANLA.

Como argumento de lo anterior, la minera aseguró que “el proyecto Minero de Cobre Quebradona, cuenta ya con todos los demás permisos y licencias requeridos para iniciar su ejecución, incluyendo el permiso de sustracción ambiental otorgado por Corantioquia y la aprobación del PTO por parte de la Secretaría de Minas del departamento". Así mismo, resaltó que la relación de confianza y aprobación por parte de la comunidad tiene actualmente un nivel de favorabilidad cercano al 75%.

De esta manera, AngloGold explicó que la licencia ambiental es el último paso por surtir que le queda para poder llevar a la realidad el inmenso proyecto de minería.

Igualmente, la minera manifestó que “lamentamos que la ANLA haya excedido todos los tiempos de Ley para pronunciarse e insistimos en que, una vez la ANLA, nos notifique en los términos establecidos en la ley, sólo en ese momento procederemos a analizar los detalles de la decisión y la argumentación que por Ley debe acompañarla”.

Finalmente, la compañía expresó que ni las autoridades, ni las comunidades, ni las empresas mineras pueden permitir que Colombia pierda la oportunidad de avanzar en un mejor uso de su potencial de recursos naturales e incluir la minería sostenible y responsable como parte esencial de sus exportaciones.