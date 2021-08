Ecopetrol presentó oferta vinculante ante Hacienda para adquirir una parte de ISA

Ecopetrol informó que su Junta Directiva, en sesión del pasado 30 de julio, autorizó al representante legal de la compañía para presentar una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda para adquirir el 51.4% de las acciones en circulación de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P – ISA.

Según explicó la estatal, dicha oferta se presentó el mismo viernes dentro de los términos aprobados por la Junta Directiva. Añadió que actualmente se encuentra a la espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La W consultó al Ministerio de Hacienda sobre esta oferta, desde donde indicaron que es confidencial y que iniciarán el estudio de esta. De aceptarla, se firmaría un contrato interadministrativo de compraventa.

Esta información se expuso luego que la estatal formará que mediante la Resolución 1824 del 30 de julio de 2021, el Ministerio de Hacienda, autorizó la contratación de una línea de crédito contingente hasta por un monto de mil doscientos millones de dólares.

Según lo informado por Ecopetrol a través de la Superintendencia Financiera, los recursos provenientes de esta facilidad podrán ser utilizados para propósitos corporativos generales relacionados con el giro ordinario de sus negocios, entre ellos fortalecer su posición de liquidez ante eventuales oportunidades de crecimiento orgánicas, mitigar los riesgos asociados a fluctuaciones inesperadas de precios del crudo, así como para reducir necesidades puntuales de refinanciación en los próximos años con flexibilidad y costos de endeudamiento competitivos.

La Línea de Crédito Comprometida será suscrita con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. New York Branch, Banco Santander, S.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia, cada uno participando con un monto de hasta doscientos millones de dólares.